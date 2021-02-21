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محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع توافر الأكسجين والأدوية بمستشفى الفؤاد

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:11 م
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر الأكسجين والأدوية
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عبد العزيز جمال
تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية اليوم مستشفى الفؤاد بشارع مصر والسودان بحى حدائق القبه وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و بحضور رئيس حى حدائق القبه.


كما تفقد نائب المحافظ للمنطقه الشمالية محلات ومنافذ السلع الغذائية بحى حدائق القبه وذلك لمتابعة سير العمل.

كما تأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل توجه محافظ القاهرة بخالص التهنئة للدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة لحصوله علي درجة الأستاذية بناء علي تصديق المجلس الاعلي للجامعات .

وتقدم المحافظ بالتهنة قائلا :" أملين مزيد من التقدم والترقي والتوفيق لخدمة وطننا الغالي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" .
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر الأكسجين والأدوية بمستشفى الفؤاد
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر الأكسجين والأدوية بمستشفى الفؤاد
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر الأكسجين والأدوية بمستشفى الفؤاد
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر الأكسجين والأدوية بمستشفى الفؤاد
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر الأكسجين والأدوية بمستشفى الفؤاد
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر الأكسجين والأدوية بمستشفى الفؤاد
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر الأكسجين والأدوية بمستشفى الفؤاد
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر الأكسجين والأدوية بمستشفى الفؤاد
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر الأكسجين والأدوية بمستشفى الفؤاد
نائب محافظ القاهرة يتابع توافر الأكسجين والأدوية بمستشفى الفؤاد
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