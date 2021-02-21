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أخبار العالم

أطقم طبية متخصصة.. إقبال واسع من المواطنين على مركز لقاحات كورونا بـ حائل

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:26 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أمينة الدسوقي
استقبل المركز الرئيسي للقاحات كورونا بمنطقة حائل التابع لتجمع حائل الصحي، عددًا من المواطنين والمقيمين المسجلين في تطبيق صحتي لتلقي اللقاح، حسب مواعيدهم المقررة مسبقًا.

بدأ المركز باستقبال الحالات وتقديم الخدمة لهم من قبل كوادر وأطقم طبية متخصصة بشكل منظم ومميز وفقًا للإجراءات والأنظمة المتبعة، ابتداءً من منطقة الفرز البصري، ومن ثم منطقة التسجيل، ثم العيادة المخصصة للُقاح، ومن ثم الانتقال إلى منطقة التسجيل، وفي المرحلة الأخيرة يبقى متلقّو اللقاح في غرفة الانتظار لمدة 15 دقيقة، قبل أن يُودعهم تجمع حائل الصحي بالورود، بحسب «واس».

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحميضي الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي أن مركز اللقاحات اكتمل في مدة قياسية في ظل دعم القيادة، وبمتابعة مستمرة من أمير منطقة حائل ونائبه.
 
وأكد أن المركز يستقبل جميع المستفيدين المسجلين في تطبيق صحتي وفق الآليات التي أقرتها وزارة الصحة والأولويات المعتبرة صحيًّا، داعيًّا المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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