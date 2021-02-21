بالأسماء .. الحكومة تكشف مدن مشروع سكن كل المصريين

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ورنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية، إلى أن الوزارة قامت بطرح عدد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين" لمحدودى الدخل فى عدد من المدن، منها العبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة.





وأضاف وزير الإسكان أنه تم طرح عدد آخر من الوحدات السكنية فى إطار تلك المبادرة لمتوسطى الدخل، فى عدد من المدن، منها 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، العلمين الجديدة، ورشيد الجديدة، وناصر، وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وبنى سويف الجديدة، و15 مايو.





وأكد الدكتور عاصم الجزار، استمرار التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام، للاستفادة من عدد من قطع الأراضى التابعة للوزارة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن كل المصريين"، على أن تقوم وزارة الإسكان بتنفيذ تلك الوحدات السكنية على الأراضى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بنظام الشراكة.



