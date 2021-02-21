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أخبار العالم

السودان يدرج البنوك غير الإسلامية في النظام المصرفي

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:03 م
السودان يدرج البنوك
السودان يدرج البنوك غير الإسلامية في النظام المصرفي
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قسم الخارجي

 قرر السودان، اليوم الأحد، اتباع نظام مصرفي مزدوج يشمل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، في محاولة لجذب البنوك العالمية وشركات الصرافة.

وقال محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين  إن السلطات اتخذت قرارا باتباع نظام مصرفي مزدوج يشمل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وتابع "كان في السودان النظام الإسلامي للبنوك فقط، ولكن سيكون هناك النظام التقليدي للبنوك وندعو البنوك العالمية وشركات الصرافة الكبرى للعمل في السودان".

في سياق آخر، أعلن السودان تخفيض قيمة العملة المحلية بشكل حاد معلنا عن  نظام جديد "لتوحيد" سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، وذلك بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة والحصول على إعفاء دولي من الديون.

وجاء القرار بناء على مطالب صندوق النقد الدولي والمانحون الأجانب، لكنه تأجل لفترة كبيرة في ظل نقص المواد الأساسية والتضخم المتزايد.


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