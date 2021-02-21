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أخبار العالم

القرار 2254 .. المبعوث الأممي يكشف عن تفاصيل مباحثاته في دمشق

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:10 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إن مباحثاته في دمشق ستركز على القرار 2254 والوضع المعيشي في البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيدرسون لدى وصوله إلى دمشق اليوم قوله: "مباحثاتي في دمشق ستركز على القرار 2254 وهناك العديد من القضايا التي آمل أن نتحدث بشأنها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري".

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التقى بيدرسون وبحثا مجموعة قضايا تتعلق بالمسألة السورية، بما في ذلك الوضع "على الأرض" فيها، إضافة إلى مهام تقديم المساعدات الإنسانية وتصحيح الوضع الاجتماعي والاقتصادي، كما بحثا عمل اللجنة الدستورية.

وشهدت مدينة سوتشي الروسية أعمال جولة مباحثات "مسار أستانا"، يومي 16 و17 من الشهر الجاري، بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة، ووفود من الأمم المتحدة، والدول الضامنة روسيا، إيران، وتركيا.
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