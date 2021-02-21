ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقيلة صالح يحدد موقفه من رئاسة مجلس النواب الليبي

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:09 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن استقالته أمر غير مجد هذه الأيام، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى الظروف السياسية الراهنة التي تعيشيها البلاد. 

وأضاف صالح في حوار مع قناة "الحدث": "تغيير اللائحة الداخلية يتم فقط في المقر الرئيسي لمجلس النواب ووفق الدستور".

وتابع: "تغيير اللائحة الداخلية يتطلب حضور 120 نائبا ووفقا لأسباب محددة، وسنقوم بدعم الحكومة إذا التزمت بالمهام الموكلة إليها".

واستطرد المستشار صالح: "مصرون على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في الـ 24 من ديسمبر، والإعلان الدستوري أعطى صلاحية تحديد كيفية انتخاب رئيس الدولة".

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن توحيد المؤسسات وتوفير احتياجات المواطنين وإتمام المصالحة من أهم أولويات الحكومة، مضيفًا: "ليس من صلاحيات الحكومة القادمة عقد اتفاقيات طويلة الأمد لأنها انتقالية". 

وقال صالح: "المصالحة واجبة بين جميع الليبيين ويجب أن تطوي صفحة الماضي، ولم أرشح نفسي لرئاسة المجلس الرئاسي ولجنة الحوار هي من رشحتني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

الكويت.. قرار حكومي عاجل بشأن الوافدين الراغبين بالعمل لأول مرة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد

توب أسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات لـ نانسي عجرم تكشف عن جمالها