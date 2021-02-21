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فن

أشرف عبد الباقي لـ محمد هنيدي: نورتنا في مسرحية صباحية مباركة

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:17 م
اشرف عبد الباقي وهنيدي
اشرف عبد الباقي وهنيدي
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محمد بدران
شارك الفنان اشرف عبد الباقي متابعيه صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ومقاطع الفيديو "إنستجرام".

وظهر اشرف عبد الباقي في الصورة بصحبة النجم محمد هنيدي بعد مشاهدته عرض "مسرحية صباحبة مباركة"، وعلق عليها قائلا "نورتنا يا هنيدي في #صباحية_مباركة و ضحك من القلب".

"صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم،

المسرحية  تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

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