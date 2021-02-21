قصة نجاح شركة نيسان اليابانية.. وكيف أنقذها كارلوس غصن من الإفلاس





قامت الشركة بإنتاج عدد كبير من أنواع السيارات ، أهمها نيسان صني ، والأرمادا ، والماكيسما ، وألتيما ، وقشقاي ، ومعروف عن شركة نيسان أنها امتازت بإنتاجها الكثير من عدد السيارات ، حيث بلغ عددها في البداية 15 ألف سيارة .





تعرضت نيسان لأكبر مشكلة مالية منذ تأسيس الشركة عام 1999 ،والتي كادت تؤدي إلى إفلاسها إلا أن اندماجها مع صانعة السيارات الفرنسية رينو أنقذ نيسان من الإفلاس على يد كارلوس غصن .





وبعدها انضم كارلوس غصن إلى نيسان في يونيو 1999 ، وذلك بصفته رئيسا للعمليات ، وأصبح غصن رئيسا للشركة بعد سنة واحدة وتولى في عام 2011 منصب الرئيس التنفيذي، وكانت مبيعات نيسان عندما تولى غصن مليون سيارة وفي عام 2015 وصلت إلى 5 ملايين سيارة.





ومن المعروف أنه عند اندماج نيسان مع رينو امتلكت نيسان 15% من شركة رينو بينما امتلكت رينو 43.4% من شركة نيسان.





تعد شركة نيسان من الشركات اليابانية الرائدة في صناعة السيارة ، وتأسست الشركة عام 1932 على يد يوشيسوك آياكاوا ، ويقع مقر الشركة في مدينة يوكوهوما بمحافظة كاناجاوا في اليابان ، وتم دمج الشركة مع داتسون للسيارات وجعلهما شركة واحدة تحت اسم نيسان ، ويشار إلى أنها كانت معروفة باسم ني بون سان جيو ، والتي تعني صناعات اليابان .