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رياضة

مانشستر يونايتد يتعادل مع نيوكاسل 1-1 في الشوط الأول

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:52 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ماركوس راشفورد افتتح التسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 30 بمجهود فردي رائع، ولكن سانت ماكسمين عادل النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة 36.

كشف النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في 25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: فريد - نيمانيا ماتيتش - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: دانيال جيمس - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال
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