صحة البرلمان تثمن جهود الحكومة فى مواجهة كورونا

ثمن أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، دور الحكومة بمختلف وزاراتها فى مواجهة فيروس كورونا وقال إنه يتم العمل على جائحة كورونا فى مصر من قبل كل الوزارات والهيئات من أول مجلس الوزراء حتى أصغر مؤسسة ، مشيدًا بنتائج مصر فى ظل الجائحة .

أشار أشرف حاتم ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "90 دقيقة " مع الإعلامى أسامة كمال، الى إثناء اللجنة الطبية بمجلس النواب على وزارة الصحة فى التعامل مع الجائحة مع الأخذ فى الإعتبارأن هناك بعض الأمور التى يجب عدم تكرارها مرة أخرى لمواجهة الموجة الثالثة من الجائحة من توفير الأكسجين والأدوية وأسرة العناية المركزة.





أوضح أشرف حاتم ، أنه سيتم توفير 100 مليون لقاح على مدار السنة وهذا سيكفى حوالى 50 % من الشعب المصرى حيث يتناول كل مواطن جرعتين ، موضحاُ أنه لابد من التنظيم الجيد فى تلقى اللقاح ،متابعًا أنه خلال ساعات ستصل جرعات من اللقاح الصينى .

أضاف أشرف حاتم ، أن هناك مراكز طبية تم وضعها لتلقى المصريين اللقاح لأن حقنة اللقاح تؤخذ تحت الجلد لذلك فهى فى حاجة لطبيب وممرضين وثلاجات لتخزين اللقاحات .