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توك شو

شطة: من حق الزمالك المطالبة بتأجيل مباراة تونجيث لمدة يوم ..فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:15 م
عبد المنعم شطة
عبد المنعم شطة
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حمزة شعيب
أكد عبد المنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، أن الزمالك يحق له التقدم بطلب لتأجيل مباراة تونجيث السنغالي فى دوري أبطال أفريقيا؛ بسبب الظروف الطارئة، وهناك حالات تمت فيها الموافقة على طلب التأجيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، فريق تونجيث حديث العهد بالبطولات الأفريقية، لكن الكرة السنغالية متطورة، والزمالك هدفه واحد، وهو تحقيق الفوز لتعويض فقدان نقطتين في مباراة مولودية الجزائر.

وقال عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن رحلة سفر فريق الزمالك للسنغال كانت مرهقة، واستمر الفريق في الجزائر لمدة 10 ساعات قبل السفر للسنغال بسبب غلق المجال الجوي فوق موريتانيا.

وأوضح "بعد التوصل لحل بالطيران فوق أجواء مالي، حصلت الطائرة على تصريح السفر فوق موريتانيا، وتم اختيار خط السير الطبيعي فوق موريتانيا لأنه يوفر ساعتين".

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