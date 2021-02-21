ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

11 عمارة مخالفة بجوار عقار فيصل المحترق.. طلب عاجل من النيابة الإدارية للمواطنين

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:58 م
النيابة الادارية
النيابة الادارية
Advertisements
عادل نصار
أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن هناك 11 عقارا مخالفا بجوار عقار الدائري المحترق، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في ملفات العقارات من قبل النيابة الإدارية.

وأضاف "سمير"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أن أسعار الوحدات السكنية مبالغ فيها أي ليست لمحدودي الدخل، لافتا إلى أن هذا الأمر مهم في التحقيقات.

وتابع أن التعويض أمر متروك للمحكمة المدنية المتخصص ولا نستطيع أن نصادر عليه، مناشدا المواطنين التأكد من عدم مخالفة العقارات لاشتراطات البناء قبل شراء أي وحدة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن النيابة فتحت التحقيق فى أول حدوث الواقعة، مضيفا أنه تم تشكيل أربعة لجان وكل لجنة لها دور مهم.
 
وأضاف أن تمت إحالة 4 مسئولين للمحاكمة في موضوع عقار الدائري المحترق، لافتا إلى أن العقار تم إنشاؤه بالكامل دون ترخيص، ومبني في أرض زراعية، وخارج تقسيم المدينة، وأصدرت له 6 قرارات إزالة ولم تنفذ.

ونوه المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بأن المبنى لا يمكن التصالح عليه لمخالفة الارتفاع ، متابعا أنه عقار الدائري لا يجوز فيه التصالح لمخالفته اشتراطات السلامة.

وعن العقوبات المتوقعة، كشف المستشار، عن أنها تبدأ من الفصل وتصل للغرامات وتخفيض الدرجة الوظيفية للموظفين المتقاعسين وهذا غير قرار المحكمة المدنية في هذه القضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأمن فتح الدائري .. آخر المستجدات فى أزمة عقار فيصل المحترق

بعد حريق عمارة فيصل.. نداء عاجل من النيابة الإدارية للمواطنين.. فيديو

الإزالة وجوبية.. النيابة الإدارية تكشف تطورات ازمة عقار فيصل المحترق.. فيديو

النيابة الإدارية تصدم أصحاب العقارات المجاورة لعمارة فيصل المحترقة..شاهد

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

مخالفات مشابهة.. النيابة الإدارية تفتح تحقيقا فى 11 عقارا مجاورا لعقار فيصل المحترق

ترشيحاتنا

متى نصلي العشاء ؟.. رسول الله كان يصليها في هذه الساعة

بسبب أزمة الطيران .. الزمالك يطالب بتأجيل مباراة تونجيث 24 ساعة وفقا للائحة

أخبار النادي الأهلي: مفاجأة في تشكيل مباراة سيمبا التنزاني.. 4 مشاهد في المران الرئيسي

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

بمليون و750 الف ريال.. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021 في السعودية | صور

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

Advertisements

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

خبير سوداني يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سد النهضة

نشرة أخبار العالم| الجيش المصري الأقوى عربيا.. مفاجأة بشأن سد النهضة.. ومحاولة اغتيال باشاغا

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار