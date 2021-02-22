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النمنم يكشف سر مقولة سيد قطب "ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن": ادعوا امتلاكهم 300 مليار دولار

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:28 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن المساحة التي تتحرك فيها جماعة الإخوان محددة في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. 

وتابع النمنم خلال حواره مع برنامج "رأى عام" المذاع، عبر قناة "ten"، أنه تُرك للإخوان التحرك تجاه الشباب والدعوة، فدخلوا الجامعات والمدارس والتعليم، ولم يقربوا للسياسة، معقبا: "كانت مرحلة البناء بالنسبة للإخوان". 

وأضاف النمنم قائلا: "أثناء دراستي بالجامعة كنا عاملين مجلة حائط، والإخوان قطعوها بالمطواة قدام حرس الجامعة". 

وأكد وزير الثقافة الأسبق، أن 1997 هو عام تدشين الإسلام السياسي في المنطقة بالكامل.

وأكد حلمي النمنم أن الإخوان في الإعادة مع أحمد شفيق على الانتخابات الرئاسية ادعوا امتلاك 300 مليار دولار في الخارج يريدون تنمية مصر بها ولكن خلال السنة التى حكموا فيها مصر أخرجوا أموال مصر منها، لافتا إلى أن نشأة جماعة الإخوان فكرة إنجليزية، تم تدشينها من أجل تكريس بقاء الاحتلال البريطاني في مصر.

وأكد النمنم أن سيد قطب القيادي الإخواني قال "ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن" كانت لكسر عزيمة الفدائيين ضد الاحتلال الإنجليزي.
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