بغياب مالك المنزل.. ضبط 8 عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار في سوهاج

تمكن ضباط مركز شرطة سوهاج من ضبط 8 عمال؛ متلبسين، أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل بدائرة المركز بالحفر، في ظل غياب مالك المنزل.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بدائرة المركز، بإعمال المدعو (جمال. ا. م)، جارهم، أعمال الحفر للتنقيب عن الأثار بمنزله.









وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود مالك المنزل وتم ضبط القائمين على أعمال الحفر وهم 8 أشخاص (ناصر. ع. س - ٣٨ سنة - عامل)، (زغلول. ح. ح - ٥٧ سنة - عامل)، (محمد. ع. م - ٣٢ سنة - عامل)، (رجب. ح. ح - ٣٠ سنة - عامل)، ويقيمون دائرة المركز، و(محمد. ا. م - ٣٥ سنة - عامل)، (السيد. ع. ا - ١٨ سنة - عامل)، (أحمد. ج. ا - ٣٣ سنة - عامل)، (علاء. م. ا - ٣٥ سنة - عامل)، ويقيمون دائرة قسم أول سوهاج.





وبسؤالهم وبتضيق الخناق عليهم؛ اقروا بارتكاب الواقعة للتنقيب عن الآثار بالمنزل سالف الذكر.



