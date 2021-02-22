مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو





وانتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمياه وادي النبع بعد أن اصطبغت باللون الأحمر، فيما شبهه المستخدمون ببحر من الدماء.





يمتد الوادي داخل أراضي قرية قراوة بني زيد، وقد أوضح مجلس القرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن سبب تغير لون المياه هو سكب مواد دهان تالفة في حرم الوادي مما أدى إلى تغير لونه.





وأكد المجلس: "هذا التلوث البيئي، عمل غير مقبول ومدان بكل المقاييس، ونحن في المجلس القروي نطالب الجهات الرسمية الوقوف عند مسئوليتها تجاه هذا العمل التخريبي، الذي أدى إلى حالة من الإرباك لدى الأهالي، وضرورة توفير مكب نفايات رئيسي للتخلص من تلك المواد الضارة".





واستنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية «مي الكيلة» الحادثة قائلة: "هذا تصرف غير مقبول في وقت نحن بحاجه إلى مياه نقية، وأرسلنا فرق البيئة التابعة لوزارة الصحة من أجل أخذ العينات وفحصها".

استيقظ سكان قرية قراوة بني زيد شمال رام الله في فلسطين على تحول أحد أودية المياه في المنطقة إلى اللون الأحمر، وهو ما أثار غضب الأهالي عند معرفة السبب.