لوكاكو يكسر رقما قياسيا صمد منذ 71 عاما ويتخطى رونالدو

كسر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان، رقمًا قياسيًا لم يتحقق منذ 1950، بعد تألقه في "ديربي الغضب" بين إنتر وميلان وإحرازه هدفًا، فى المباراة التى انتهت بفوز فريقه

فوزًا عريضًا على جاره ميلان (3-0)، الذي جمعهما أمس الأحد، ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.