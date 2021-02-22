لوكاكو يكسر رقما قياسيا صمد منذ 71 عاما ويتخطى رونالدو

كسر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان، رقمًا قياسيًا لم يتحقق منذ 1950، بعد تألقه في "ديربي الغضب" بين إنتر وميلان وإحرازه هدفًا، فى المباراة التى انتهت بفوز فريقه فوزًا عريضًا على جاره ميلان (3-0)، الذي جمعهما أمس الأحد، ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وصنع لوكاكو الهدف الأول لزميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي أحرز ثنائية في الدقيقتين (5 و57)، ومن ثم سجل "البلدوزر" هدف "النيراتزوري" الثالث بنفسه، في الدقيقة 66 من زمن اللقاء على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.
ورفع لوكاكو رصيده إلى 17 هدفًا وتصدر قائمة هدافي الدوري للموسم الحالي، ليتخطّى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المقرر أن يقود هجوم فريقه يوفنتوس في مواجهة ضيفه كروتوني اليوم الإثنين، ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي.
وأصبح المهاجم البلجيكي أول لاعب في صفوف إنتر ميلان يسجل في "ديربي" مدينة ميلانو في 4 مناسبات متتالية، منذ أن فعل ذلك بينيتو لورينزي في عام 1950، وأول لاعب يسجل 4 مرات متتالية في "الديربي" بصفة عامة منذ أن حقق ذلك روميو بينيتي عام 1973.