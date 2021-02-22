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أخبار العالم

تحذير من شركة بوينج لخطوط الطيران في العالم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:22 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أصدرت شركة تصنيع الطائرات "بوينج" تحذيرا إلى الشركات حول العالم، يوصي بوقف رحلات طائرات 777.

فيما حذر مصمم الطائرات، آلاستر روزينشاين ، من إمكانية حدوث المزيد من كوارث الطائرات إذا لم يتم التوصل إلى السبب الحقيقي لما حدث لطائرة "بوينج 777" الماليزية في عام 2014، حسبما ذكرت صحيفة اكسبرس البريطانية.

وأكد روزينشاين، خلال مقابلة تلفزيونية، ضرورة كشف حقيقة ما حدث لهذه الطائرة و239 شخصا الذين كانوا على متنها.

ويعتقد مصمم الطائرات أنه من الضروري كشف حقيقة حادث الطائرة الماليزية كي لا يتكرر مثل هذا الحادث، مرجحا أنه قد يكون خطأ من الفنيين أثناء قيامهم بإصلاح الطائرة.

وأضاف روزينشاين أنه لتجنب الوقوع في مثل هذا الخطأ الذي يمكنه أن يؤدي إلى وقوع الكارثة الفتاكة، من الهام بمكان التوصل إلى معرفة ماذا حدث.
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