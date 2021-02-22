شاهد.. اللحظات الأولى لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل

استعرضت القناة الأولى، اللحظات الأولى لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني ، بمعبد أبو سمبل، بمحافظة أسوان.





وكانت مع بزوغ الشمس بمدينة أبو سمبل صباح اليوم الاثنين اخترقت أشعة الشمس مدخل المعبد الكبير للملك رمسيس متسللة إلى ممر المعبد بطول 66 مترًا تقريبًا، حتى وصلت إلى قدس الأقداس بنهاية الممر، للتعامد عليه، وهو عبارة عن حجرة صغيرة بها 4 تماثيل هذه التماثيل من اليمين بالنسبة للمشاهد هى على الترتيبك ثمثال للإله رع حور آختي ثم تمثال للملك رمسيس الثانى نفسه ثم تمثال للإله آمون رع، وأخيرًا تمثال للإله بتاح، واستمرت فعاليات هذه الظاهرة الفلكية الفريدة لمدة 20 دقيقة.





وكان قد قال المعهد القومى للبحوث الفلكية إن معبد أبو سمبل هو أكبر معبد منحوت في الصخر في العالم، ويعتبر آية في العمارة والهندسة القديمة، فقد نحت في قطعة صخرية على الضفة الغربية للنيل في موضع غاية في الجمال.

