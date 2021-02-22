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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: التعاون بين إيران ووكالة الطاقة حيوي لمستقبل الاتفاق النووي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأثنين، إن الاتفاق الذي وقع أمس الأحد، بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيوي لمستقبل الاتفاق النووي. 

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له: "اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة يوفر قدرا مرضيا من المراقبة".

ومنذ قليل، قالت الخارجية الإيرانية إن الاتفاق سيكون في إطار قرار البرلمان الإيراني. 

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإيراني، بعد ساعات، جلسةمغلقة لبحث الاتفاق.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: "وفقا لقانون البرلمان، سيتوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الجاري بشكل كامل".

وأضاف أن "أي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ممنوعة وغير قانونية".

كما أشار قاليباف إلى أنه "وفقا للمادة 7 من القانون، فإن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاقية الضمانات في المستقبل، يتطلب موافقة البرلمان، وأن المادة 9 من القانون تضمن تطبيقه بدقة".

جدير بالذكر أن 226 نائبا في البرلمان الإيراني، كانوا قد وقعوا أمس الأحد، على بيان، أكد ضرورة وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، في 23 فبراير الجاري. في حين أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية يقضي باستمرار التعاون الإيراني معها.
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