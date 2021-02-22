وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل..صور

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، إلى مطار الأقصر الدولي لبدء زيارتها الميدانية في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر و كان في استقبالها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر .





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و من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة الاقصر يوم الثلاثاء 17 من فبراير الجاري.







