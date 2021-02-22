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محافظات

وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل..صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:39 ص
صدى البلد
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شمس يونس
وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، إلى مطار الأقصر الدولي لبدء زيارتها الميدانية في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر و كان في استقبالها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر .

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و من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة الاقصر  يوم الثلاثاء 17 من فبراير الجاري.


يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6  محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل..صور
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل..صور
وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل..صور
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