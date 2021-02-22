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أخبار العالم

العراق.. القبض على إرهابييَن خطيرين في كركوك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على اثنين من أخطر الإرهابيين في محافظة كركوك شمالي البلاد، إضافة إلى ثالث في محافظة نينوى كان يعمل فيما يسمى "ديوان الجند".

وقالت الوزارة في بيان نشرته بحسابها على فيسبوك: "تمكنت قطعات الشرطة الاتحادية وبجهد استخباري دقيق ومتميز من إلقاء القبض على اثنين من أخطر الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤/ إرهاب في عملية نوعية رصدت تحركاتهما ضمن قضاء العباسي في محافظة كركوك".

وأكدت الداخلية أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما.

كما أعلنت الداخلية القبض على أحد إرهابي تنظيم "داعش" الإرهابي كان يعمل فيما يسمى "ديوان الجند" خلال كمين محكم في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان :إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى ألقت القبض على إرهابي في صفوف داعش كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى "ديوان الجند"، مبينة ان "العملية تمت من خلال تنفيذ واجب السيطرات المفاجئة في منطقة حي ١٧ تموز في الجانب الايمن لمدينة الموصل" .
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