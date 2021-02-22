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سيارات

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:27 م
بيجو 301 peugeot
بيجو 301 peugeot
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اشرف عطية
يبحث المواطن الإماراتي عن أسعار السيارات وآخر التحديثات السعرية أولا بأول ليقوم بعقد المقارنات و احتيار الأفضل و في هذا السياق نعرض أسعار و مواصفات أفضل 5 سيارات سيدان في الفئة الاقتصادية في الإمارات .

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات

جيلي ام جراند gelly m grand

تحمل السيارة جيلي ام جراند gelly m grand محرك DOHC, CVVT سعة 1500 سي سي 4 سلندر من 16 صمام بقوة 107 حصان عند 6000 إلى 6200 لفة في الدقيقة وعزم دوران 140 نيوتن متر عند 4000 الي 4400 لفة في الدقيقة والسرعة القصوى تبلغ 165 كم/ساعة مع نسبة انضغاط الوقود 10.3 بجانب نسبة استهلاك الوقود أقل من 6 لتر لكل 100 كم و تباع بسعر 49.000 درهم اماراتي .

شيري اريزو 3 chery arrizo

تمتلك شيري اريزو 3 chery arrizo تصميم خارجي بسيط وأنيق  و تصميم داخلي يبدو أكثر فخامة من باقي منافسيها و تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي ويوّلد قوة 107 حصان كحد أقصى، وتمتلك قوة كافية تمكنها من القيادة بسلاسة و مرونه و تبدأ اسعارها من 35.000 درم اماراتي .

بيجو 301 peugeot

تنتمي بيجو 301 peugeot لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي يعطي قوة قدرها 115 حصانا وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات و تعتمد على منظومة الجر الأمامى ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 10.3 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم و تباع بسعر 84.500 درهم اماراتي .

 نيسان صني nissan sunny 2020

تنتمي  نيسان صني nissan sunny 2020 لفئة السيارات العائلية السيدان بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر و تعمل بنظام الجر الأمامى التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة فى مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية و تباع في الامارات بسعر 57.000 درهم اماراتي .


ام جي MG 5

تعتبر ام جي MG 5 من السيارات الاقتصادية في الامارات و متاحة بمحرك 1500 سي سي 120 حصان , عزم دوران بواقع 150 نيوتن متر , ويتوفر للسيارة مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع إمكانية ضبط كهربائي للمرايا الجانبية وفي الداخل يتوفر لها مقاعد أمامية بنظام التعديل وشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس مع نظام صوت مع 4 مكبرات صوت.  و تبدأ أسعارها من 42.000  درهم اماراتي .
أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور
أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور
أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور
أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور
أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور
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