أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

جيلي ام جراند gelly m grand



شيري اريزو 3 chery arrizo



بيجو 301 peugeot



نيسان صني nissan sunny 2020



تنتمي نيسان صني nissan sunny 2020 لفئة السيارات العائلية السيدان بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر و تعمل بنظام الجر الأمامى التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة فى مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية و تباع في الامارات بسعر 57.000 درهم اماراتي .





ام جي MG 5



تعتبر ام جي MG 5 من السيارات الاقتصادية في الامارات و متاحة بمحرك 1500 سي سي 120 حصان , عزم دوران بواقع 150 نيوتن متر , ويتوفر للسيارة مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع إمكانية ضبط كهربائي للمرايا الجانبية وفي الداخل يتوفر لها مقاعد أمامية بنظام التعديل وشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس مع نظام صوت مع 4 مكبرات صوت. و تبدأ أسعارها من 42.000 درهم اماراتي .