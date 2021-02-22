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حوادث

إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق منية سندوب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:59 ص
حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة نقل
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همت الحسينى
أصيب شخصان باصابات متفرقه اليوم الاثنين فى حادث انقلاب سيارو نقل بمقطوره على طريق منية سندوب سندوب بمحافظة الدقهلية امام عزبة منية سندوب .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق منية سندوب / سندوب امام عزبة منية سندوب ووجود مصتبين وتعطل لحركة الطريق للسيارة القادمه باتجاه المنصورة قبل امتار قليله من كوبرى سندوب الجديد .

وعلى الفور توجه رجال الأمن ومسؤلى المرور الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل رقم ط ق ص ٤٦٨٢ ومقطورة رقم د ا ط  ٨٦٧٥  محمل بالطين الطفلي على  الطريق .

واسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ويدعى محمد ابراهيم على وصاحب كشك بمكان الحادث اصطدمت السيارة به ويدغى احمد اسماعيل وتم تقاهم للمستشفى لتلقى العلاج .

كما اسفر الحادث ايضا عن تحطم سلالم مسجد الفتح بمكان الحادث واعمدة انارة بجانب الطريق وكشك مواد غذائية وكشك كهرباء وتمكن رجال الأمن ورجال المرور من فتح الطريق وتسيير حركة المرور لحين ازالة اثار الحادث فيما جارى احضار ونش لرفع السيارة للتأكد من عدم وجود اشخاص بأسفلها .
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق منية سندوب
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق منية سندوب
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق منية سندوب
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق منية سندوب
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق منية سندوب
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