عبر البريد.. صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لليوم التاني

استقبلت مكاتب بريد القاهرة المواطنين من العمالة المنتظمة، اليوم الاثنين ، لصرف المنحة البالغ قيمتها 500 جنيه.

ورصدت عدسة "صدى البلد" مدى التزام المواطنين بـكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث ظهر المواطنين مرتدين الكمامات و تاركين مسافة بينهم.

يذكر ان عقدت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرس وبمشاركة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصرى، والدكتور أسامة الجوهرى، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلى البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة القوى العاملة؛ وذلك لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.

و تم استعراض الجهود التي تمت منذ بدأ صرف المنحة الرئاسية وحتى الآن ومراجعة أعداد المتقدمين للمنحة وأعداد المستحقين لها وشروط الاستحقاق ومراجعة البيانات والتأكد من صحتها.



