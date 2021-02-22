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مرأة

تناول حبة رمان كل يوم تمنحك 6 فوائد غير متوقعة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
من كونه وسيلة وقائية ضد الإنفلونزا إلى مكافحة الأمراض الخطيرة، أثبت الرمان أنه يحمي أجسامنا بشكل كبير. فهي غنية بمضادات الأكسدة، إليكِ وفقا لموقع  Bright Side  6 طرق مفيدة يمكن أن يؤثر فيها الرمان على جسمك وصحتك العامة. 

1. يمكن أن يمنع الفيروسات والإنفلونزا الموسمية.

يمكن للشاي الرمان أن يحمي جسمك من مسببات الأمراض بعصيرهم وبذورهم وحتى قشورهم. يمكن للعصير على وجه الخصوص أن يحميك من جذب الفيروسات من الطعام المصاب عن طريق حماية تجاويف الفم. كما أن مستخلص الفاكهة ، وهو مصدر كبير  لفيتامين سي ، أثبت أنه يحمي بشكل كبير من الأنفلونزا الشائعة.

2. يمكن أن تخفض ضغط الدم المرتفع.

الرمان  يحتوى على الخصائص المضادة للأكسدة   للحد من ارتفاع ضغط الدم  بنجاح.

طريقة أخرى يساعد الرمان في ضغط الدم من خلال البوتاسيوم . يحتوي 100 جرام من الرمان على 236 جرامًا من  البوتاسيوم ، وهو ما يساعد في الحفاظ على صحة عظامنا ووظيفة القلب.

3. يمكن أن يحسن مشاكل الهضم.

الأشخاص الذين يعانون من مرض كرون معتادون جدًا على مشاكل المعدة التي تؤدي إلى انخفاض الشهية وفقدان الوزن ، من بين أمور أخرى. والسبب في ذلك هو تراكم  البكتيريا داخل المعدة مما يؤدي إلى التهاب شديد. أحد الحلول التي وجدت العديد من الدراسات أنها مفيدة ، هو استهلاك الرمان فهو مهاجم ضد تلك البكتيريا التي تسبب كل الألم.

4. يمكن أن يقوي ذاكرتك

كانت هذه نتيجة دراسات الدكتور هارتمان ، حيث أعطى حبوب الرمان للمرضى الذين كانوا على وشك إجراء جراحة في القلب. أعطيت الحبة الأولى قبل الجراحة بأسبوع والثانية بعد 6 أسابيع. لاحظ المرضى أن ذاكرتهم كانت سليمة بنسبة 100٪ بل وحتى أفضل من ذي قبل.


5. يمكن أن يوازن بين آثار مرض السكري.

 مستويات السكر المرتفعة المرتبطة بمرض السكري يمكن السيطرة عليها ببساطة عن طريق تناول ثمرة الرمان يوميًا. هذه الفاكهة يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي هو السبب الرئيسي لمرض السكري. كما أنها تقلل من النوع السيئ من الكوليسترول ، مما يساعد في الحفاظ على مستوى سكر منخفض نسبيًا في الدم.

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