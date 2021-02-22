بملابس شتوية.. شذى حسون تتألق في أحدث ظهور لها





وتألقت شذى حسون في الصور بإطلالة كاجوال شتوية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع سُترة قطنية بنفس اللون، ونسّقت معهما جاكيت فرو باللون الفوشيا.





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وانتعلت شذى حسون هاف بوت باللون الأسود أيضًا، وارتدت نظارة شمس متوسطة الحجم ومتناسقة مع وجها ما منحها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شذى حسون على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، واختارت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع ملابسها.





