بفستان أعلى الركبة.. شذى حسون تخطف الأنظار في إطلالة مبهجة









تألقت شذى حسون في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلي الركبة اتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر احدث صيحات الموضة، كما تميز بنقوشات الورد المبهجة.





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وانتعلت حذاء صيفي مسطح أنيق، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شذى حسون على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.



