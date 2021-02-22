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تعليم

لطلاب القاهرة.. كيفية انشاء حساب بريد إلكترونى تابع للجامعة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:40 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
مع انتشار فيروس كورونا وتحويل الدراسة اونلاين ، قامت جامعة القاهرة بانشاء اكبر منصة تعليمية الكترونية لتواصل الطلاب مع اعضاء هيئة التدريس وحضور المحاضرات من خلالها لتقليل الاعداد حضوريا بالكليات ، ولذلك يتساءل عدد كبير من الطلاب عن كيفية انشاء حساب بريدى خاص. 


ولذلك ننشر خطوات انشاء حساب بريدى إلكترونى  للطلاب جامعة القاهرة : 

إرسال رسالة من البريد الإلكترونى الشخصى للطالب مرفق بها 

1. صورة من كارنيه الكلية. / شهادة التخرج / إفادة بالقيد مختومة من الكلية.

2. صورة من كارنيه الكلية.

3. رقم الهاتف المحمول

4. الاسم كاملا بالانجليزية

5. الرقم القومى الــ 14 رقما كتابة

6. مقترح لعنوان البريد الالكترونى

لعنون البريد الالكتروني التالي [email protected] 


والجدير وبالذكر ، أن كلية اعلام القاهرة تنظم ، ندوة عبر الانترنت "ويبينار" بعنوان "القضية السكانية وتحديات التنمية"، غدًا الثلاثاء 23 فبراير في تمام الساعة 11 صباحا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام. 


وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الزيادة السكانية المتسارعة تمثل عائقا أمام التنمية وتشكل تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية.

ويناقش المشاركون في الويبينار كلية الإعلام، قضية الزيادة السكانية بأبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور الإعلام في معالجتها.

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