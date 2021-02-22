الانتهاء من إعادة إعمار 537 منزلا في بني سويف.. وحياة كريمة تنظم احتفالية كبرى





أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أنه ضمن مبادرة "حياة كريمة" تنظم جمعية الأورمان بالتعاون مع البنك الاهلى المصرى غدًا الثلاثاء احتفالية كبرى بالانتهاء من اعمار وتطوير وتنمية 537 منزل فى17 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا وتزويدهم بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا. إعادةالأكثر





وتشهد إحدى القرى التى تم إعادة إعمارها وهى قرية الكوم الاحمر مركز سمسطا بمحافظة "بنى سويف"، تنظيم الاحتفالية، بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف والقيادات التنفيذية وقيادات جمعية الأورمان والبنك الاهلى المصرى.

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وأكد فؤاد أن ان القرى التى تم اعادة اعمارها هى قريتي عزبة أبوغريب وعزبة منيسي مركز العدوة بمحافظة المنيا ، وقرى الورثة وسليم على والحبون مركز طامية، وقرى الحجر وعنك والوابور وقصر الباسل مركز اطسا بمحافظة الفيوم ، وقرى السعادنه والشيخ هارون والحماوى مركز بني سويف، وقرية بني عدى مركز ناصر، وقريتى البهسمون وخورشيد مركز اهناسيا، وقرية الشوكة مركز ناصر، وقرية الكوم الأحمر مركز سمسطا بمحافظة بني سويف .





واوضح فؤاد أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يعكس رؤية مشتركة تهدف إلى دعم تطوير العمل الأهلي، والانتقال به من تقديم المساعدات الآنية إلى العمل وفق استراتيجية تنمية مستدامة، من خلال حسن استثمار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى لصالح الأسر الفقيره في القرى الأشد احتياجًا، وذلك من خلال تغيير واقع هذه الأسر داخل القرى المستهدفة، والانتقال بها درجات متتابعة على السلم الاجتماعي لتمكينها من الحياة بشكل أفضل، وليس مجرد تقديم مساعدة آنية.





واضاف "فؤاد"، إن مراحل عمل تنمية وتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجًا ببني سويف ، تتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة، وعمل أسقف، وتركيب الأبواب والشبابيك، وعمل المحارة والدهانات، وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ، وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية، وفرش المنزل بالآثاث اللازم من غرف نوم وضيافة وأجهزة كهربائية.





وأختتم فؤاد ان مشروع اغاثة وتنمية وتطوير القرى الاكثر احتياجا أطلقته الاورمان قبل سنوات من الان من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكه فى هذه القرى وان الجمعية تستهدف خلال الفتره القادمة مضاعفة اعداد القرى التى نجحت فى تنميتها حتى الان ويتجاوز عددها 850 قرية موزعة فى محافظات الجمهورية المختلفة .