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فن

بعد إصابة مكي.. مسحة كورونا لفريق عمل «الاختيار» وتعديل خطة التصوير

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:11 م
الإختيار 2
الإختيار 2
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محمد نبيـل
حالة من الارتباك شهدتها الساعات الماضية عقب إعلان إصابة الفنان أحمد مكي بـ فيروس كورونا المستجد، وعزله تمامًا مع خضوعه لـ بروتوكول العلاج.


وأكد مصدر مطلع، في تصريحات لـ"صدى البلد" من داخل الشركة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل "الاختيار  2 "، أن العمل يواصل تصويره بشكل طبيعي، حتى بعد إصابة الفنان أحمد مكي أحد أبطال المسلسل بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر، إلى أن إصابة "مكي" جاءت منذ أيام، وخضع فريق عمل "الاختيار 2" بالكامل إلى مسحة، ومن ثم عاد العمل مع بعض التغييرات في خطة التصوير.

وطرح المنتج تامر مرسى البوتسر الدعائى الأول لمسلسل "الاختيار2" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، وتصدره عدد من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وعلم "صدى البلد" من مصادر خاصة، أن المخرج بيتر ميمي قام بتصوير أحداث اعتصام رابعة العدوية على مدار الأيام الماضية في أحد الأماكن بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأوضح بيتر ميمي، أن إنتاج هذه المسلسلات ليست لها علاقة بفكرة المكسب والخسارة والربح من وراء العمل، ولكننا نعمل على مشروع وطني للأجيال القادمة حتى تعرف تاريخ وطننا، مؤكدا أن الإنتاج والمعارك والمظاهرات في المسلسل ستكون أقوى من الجزء الأول.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

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