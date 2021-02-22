ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:15 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
أسماء الجنبيهى

لقي رجل الأعمال ياسين عجلان مصرعه وأصيبت زوجته وسائق سيارته، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، أثر إنقلاب سيارته أثناء العودة من القاهرة، علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة،  بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية أمام كوبري بني سلامة بإتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع رجل الأعمال "ياسين عبد الفتاح عجلان"، 68 عامًا، وإصابة كل من  زوجتة  أميرة حازم الشريف، 58 عامًا، ومصطفي عبد الحميد نصر، 28 عامًا"،سائق السيارة"، تم نقل جثة رجل الأعمال إلي مشرحة مستشفى وادى النطرون  والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

السيسي يوجه بالنهوض بمنظومة القطن المصري واستكمال استصلاح أراضي توشكي

اعترافات الإرهابي أبو آسر: تلقيت تكليفا من هشام عشماوي بتأسيس خلية تابعة لـ تنظيم المرابطون في مصر

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

موديل شهيرة تكشف تفاصيل إغرائها من مخرج أقامت معه علاقة سرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور

مليون ريال.. هيئة الزكاة والدخل السعودية تعلن عن مكافأة ضخمة للإبلاغ عن هذه المخالفة