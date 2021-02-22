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مرأة

من الألماس.. سعر خيالي لخاتم خطبة ميجان ماركل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:01 م
ميجان ماركل
ميجان ماركل
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حياة عبد العزيز
تتألق ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، بمجموعة من المجوهرات الثمينة التي تتميز بالرقي والفخامة.

ومن أبرزها خاتم خطوبة مذهل تبلغ قيمته 135000 جنيه إسترليني، حيث له قيمة عاطفيه بالنسبة لها.

وأهدى الأمير هاري خاتم الخطبة لميجان، فهو مرصع بالألماس.


ميجان ماركل و الأمير هاري أعلنا خطبتهما في عام 2017 بعد شهور من التكهنات، ووقعا عقد الزواج بعد عام في حفل أقيم في قلعة وندسور. 

وفي حفل الزفاف ، أذهلت ميجان المعجبين بفستان أبيض نقي بياقة على شكل قارب من تصميم كلير وايت كيلر، المديرة الفنية لدار الأزياء الفرنسية جيفنشي.

من الألماس.. سعر خيالي لخاتم خطبة ميجان ماركل
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