من الألماس.. سعر خيالي لخاتم خطبة ميجان ماركل

تتألق ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، بمجموعة من المجوهرات الثمينة التي تتميز بالرقي والفخامة.





ومن أبرزها خاتم خطوبة مذهل تبلغ قيمته 135000 جنيه إسترليني، حيث له قيمة عاطفيه بالنسبة لها.





وأهدى الأمير هاري خاتم الخطبة لميجان، فهو مرصع بالألماس.





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ميجان ماركل و الأمير هاري أعلنا خطبتهما في عام 2017 بعد شهور من التكهنات، ووقعا عقد الزواج بعد عام في حفل أقيم في قلعة وندسور.



