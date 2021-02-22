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حوادث

3 أبريل .. أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:45 م
حرق كنيسة كفر حكيم
حرق كنيسة كفر حكيم
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أحمد مهدي
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة  اولي جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الوهاب علي العبادي صادر ضده حكم مؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة .. وذلك بجلسة 3 ابريل المقبل

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشيناوي الامين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخرًا فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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