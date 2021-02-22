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بين الناس

القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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منار نور
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار المتوقعة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع من خلال غرفة عمليات الشركة القابضة، موقف واستعدادات الشركات التابعة والالتزام بتنفيذ خطط انتشار المعدات والتمركزات بالمحاور والطرق الرئيسية.

كما وجه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، برفع درجات الاستعداد اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، بانتشار السيارات و البدلات واستمرار أعمال التطهير للشنايش و المطابق والشبكات و تفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

وأكد أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لشركاتها التابعة لمواجهة التقلبات المناخية والأمطار المتوقعة.

وقال، اللواء محمود نافع، أن التنبؤ لحالة الطقس أظهر احتمالية سقوط أمطار متوسطة الي غزيرة تكون رعدية  ومصحوبة  بالبرد احيانا، على السواحل الغربية  ومناطق  بالإسكندرية والسلوم.

وتابع، أن محافظه الإسكندرية، شهدت فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعض التقلبات المناخية المصحوبة بأمطار خفيفه على مناطق العجمى والعامريه والكيلو ٢١ وكذلك منطقه المنتزه آول.

 وتفقد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مواقع التمركزات المنتشرة  على جميع محاور الإسكندرية، لمتابعة جاهزية المعدات والبدلات وسيارات الشفط والمدمجة وسيارات السيول واستعداد غرفه التعامل مع الأمطار بالتنسيق مع المحافظه والأجهزة التنفيذية والمرور وذلك لسهوله الحركه المروريه  على الطرق الرئيسية والداخلية بالمحافظة لخدمه اهالى الإسكندرية.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انطلاق معدات شركات الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة والقليوبية، وبدء التمركز على كافة المحاور الرئيسية، وانتشار فرق المتابعة الميدانية، مع تشكيل غرف عمليات بكل شركة للتنسيق مع الشركة القابضة.
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