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برلمان

تعظم الموارد.. توجيهات رئاسية ببلورة سياسات تسويقية جديدة لقناة السويس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:53 م
النائب عبده ابو عايشه
النائب عبده ابو عايشه
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القسم السياسي
قال عبده أبو عائشه عضو مجلس الشيوخ، إن قناة السويس شهدت خلال السنوات الماضية، عمليات تطوير وتحديث مستمرة للمجرى ولكافة خدماتها وتم حفر قناة السويس الجديدة بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، باعتبارها المشروع القومي الأول العملاق الذي أنجز خلال السنوات الماضية، لزيادة موارد القناة واجتذاب سفن عملاقة تمر عبر مجرى القناة.

وأضاف أبو عايشة في تصريحات له اليوم، أنه في ظل الظروف المستجدة عالميا وتداعيات كورونا صدرت توجيهات من الرئيس السيسي، ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، توجيهات في محلها تماما وفي توقيتاتها وتحافظ على قناة السويس كمصدر رئيسي للدخل القومي للبلاد وتعظم إيراداتها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن توجيهات السيسي تضمنت العمل على إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، ويضم عددًا من الموانئ الحديثة يعزز الفوائد والعوائد الاقتصادية للقناة.

وأشار إلى أن قناة السويس، نالت اهتماما رئاسيا واسعا خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس على كل نشاطاتها بالربحية والنجاح.
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