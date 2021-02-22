ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسرعة شحن خارقة.. هواتف Red Magic 6 تشحن بنسبة 100% فى 10 دقائق فقط

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:00 م
هواتف Red Magic 6
هواتف Red Magic 6 تشحن بنسبة 100 % فى 10 دقائق فقط
Advertisements
ندى على
كشف Ni Fei الرئيس التنفيذي لشركة Nubia أن هواتف Red Magic 6 ، والتى تم تأكيد الموعد الرسمى لإطلاقها يوم 4 مارس، أن الهواتف ستتمتع بسرعة شحن خارقة تجعلها تشحن بالكامل  فى 10 دقائق فقط. 

وبحسب موقع GSMArena فإن  Ni Fei قال إن هواتف Red Magic 6 ستحتوى على إمكانات شحن سريع تبلغ 120 واط، الأمر الذى ستجعلها تشحن من 0 إلى 50 % فى 5 دقائق. 


ومن المتوقع أن يأتى هاتف Red Magic 6 ببطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، أما هاتف Red Magic 6 Pro فسيأتى ببطارية سعة 5000 مللى أمبير ، مع منفذ شحن USB-C بالإضافة إلى شاحن GaN أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر كفاءة. 

ونشرت شركة Nubia  أمس، على صفحتها بموقع  ويبو الصيني، ملصقا تشويقيا أكد من خلاله موعد الإعلان الرسمي لهواتف Red Magic 6، وأوضح نائب رئيس شركة تصنيع الهواتف الصينية أن هاتف الألعاب سيأتي بأربع تقنيات أسرع.

ويتضمن الإعلان التشويقي أربعة رموز أسفل سيارة السباق، والتي تشير إلى التقنيات الأربعة القادمة بهواتف Red Magic 6، والتي من المحتمل أنها تعود لتقنية شحن سريع، وشاشة HRR، واستجابة أفضل لخاصية اللمس إلى جانب المروحة والتبريد لأداء دائما.

ومن المقرر أن تصدر الهواتف بأداء قوى بفضل أحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888، كما ستأتى  مع مروحة تبريد بنظام متطور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول صور لتحفة شاومي القادمة هواتف Redmi K40 .. مواصفات

بقدرة شحن خارقة.. تسريبات جديدة تظهر تفوق هواتف OnePlus 9 على OnePlus 8

أفضل 4 هواتف أندرويد تدعم تقنية الشحن السريع في 2020.. صور

تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف OnePlus 9.. مواصفات خارقة

بإصدار خاص من شركة Tencent.. نوبيا تستعد لإطلاق سلسلة هواتف الألعاب Red Magic 6

أخبار التكنولوجيا.. تحد جديد فى تيك توك مسئول عن قتل طفلة.. وصدمة كبرى لمستخدمي Galaxy Note

ترشيحاتنا

باستخدام الكربون المشع .. دراسة حديثة تكشف سر انقراض الكائنات على الأرض

الكاف يرفض تأجيل مباراة الزمالك وبطل السنغال رسميا

مليون ريال.. هيئة الزكاة والدخل السعودية تعلن عن مكافأة ضخمة للإبلاغ عن هذه المخالفة

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

وزير العدل: التسجيل في الشهر العقاري ليس إجباريا

مبقتش زي الأول.. طبيب عالمي يقدم نصائح لزيادة التركيز

Advertisements

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على 9 محافظات ..فيديو

بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل

وزير العدل: التسجيل في الشهر العقاري ليس إجباريا

لا تعطي حصانة.. رئيس المناعة والحساسية يحسم الجدل حول أمان لقاحات كورونا

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان والعمل على حل مشكلاتهم

بايدن يعلن تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة لمدة 5 أيام

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبقتش زي الأول.. طبيب عالمي يقدم نصائح لزيادة التركيز

وزنها صادم.. خروف يرى لأول مرة بعد 5 سنوات بسبب كتلة صوف ضخمة | صور

بعد طرحها في مصر.. أسعار ومواصفات جاك JS3 موديل 2021