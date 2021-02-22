بسرعة شحن خارقة.. هواتف Red Magic 6 تشحن بنسبة 100% فى 10 دقائق فقط

كشف Ni Fei الرئيس التنفيذي لشركة Nubia أن هواتف Red Magic 6 ، والتى تم تأكيد الموعد الرسمى لإطلاقها يوم 4 مارس، أن الهواتف ستتمتع بسرعة شحن خارقة تجعلها تشحن بالكامل فى 10 دقائق فقط.





وبحسب موقع GSMArena فإن Ni Fei قال إن هواتف Red Magic 6 ستحتوى على إمكانات شحن سريع تبلغ 120 واط، الأمر الذى ستجعلها تشحن من 0 إلى 50 % فى 5 دقائق.





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ومن المتوقع أن يأتى هاتف Red Magic 6 ببطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، أما هاتف Red Magic 6 Pro فسيأتى ببطارية سعة 5000 مللى أمبير ، مع منفذ شحن USB-C بالإضافة إلى شاحن GaN أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر كفاءة.





ونشرت شركة Nubia أمس، على صفحتها بموقع ويبو الصيني، ملصقا تشويقيا أكد من خلاله موعد الإعلان الرسمي لهواتف Red Magic 6، وأوضح نائب رئيس شركة تصنيع الهواتف الصينية أن هاتف الألعاب سيأتي بأربع تقنيات أسرع.





ويتضمن الإعلان التشويقي أربعة رموز أسفل سيارة السباق، والتي تشير إلى التقنيات الأربعة القادمة بهواتف Red Magic 6، والتي من المحتمل أنها تعود لتقنية شحن سريع، وشاشة HRR، واستجابة أفضل لخاصية اللمس إلى جانب المروحة والتبريد لأداء دائما.



