بصور ثلاثية الأبعاد .. ZTE تستعد لإطلاق هاتف Axon 30 Pro بكاميرا سيلفى تحت الشاشة

تعتزم شركة ZTE الصينية، إطلاق جيل جديد من الهواتف الذكية بتقنية الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، وهو هاتف Axon 30 Pro ، حيث سيتم إطلاق الهاتف ما بين 23 و 25 من شهر فبراير الحالى ، حيث سيعرض الهاتف فى مؤتمر MWC Shanghai فى مدينة شانجهاى الصينية.





وبحسب موقع Gizmochina فإن كاميرا هاتف Axon 30 Pro ستعرض لأول مرة صورا ثلاثية الأبعاد بتقنية الكاميرا السيلفى تحت الشاشة، وهى تقنية تعض للمرة الأولى فى تاريخ الهواتف الذكية.





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وفقا للشركة فإن التقنية تضع أساسًا صلبًا للتطور المستقبلي لشكل كاميرات الهاتف الذكي فى هواتف 2021 من الجيل الثاني من تكنولوجيا الكاميرا تحت الشاشة التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة.

هاتف Axon 30 Pro سيحصل على 4 كاميرات خلفية فائقة الدقة الرئيسية دقة 200 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا أخرى بدقة 108 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى دقة 50 ميجا بيكسل، مع تقنية تسجيل الفيديو بدقة 4K HDR .





وكان هاتف وجاء هاتف ZTE Axon 20 5G الذى يعد أول هاتف فى العالم صدر بتقنية الكاميرا تحت الشاشة، احتوى على شاشة من نوع OLED قياس 6.92 بوصة، وبسرعة تحديث 90 هيرتز فى الثانية، بالإضافة إلى ٤ كاميرات خلفية، تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل أما كاميرا السيلفى فبدقة 32 ميجابكسل، وبطارية سعة 4220 مللى أمبير تعدم الشحن السريع بقوة 30 واط.



