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تكنولوجيا

ببطارية عملاقة.. Asus تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها ROG Phone 5

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:02 م
Asus تعلن الموعد
Asus تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها ROG Phone 5
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ندى على
أعلنت شركة Asus أسوس موعد الإعلان الرسمى عن هاتفها المنتظر للألعاب، هاتف Asus ROG Phone 5 فى 10 مارس القادم، حيث سيأتى الهاتف بإمكانات كبيرة منها بطارية عملاقة، حيث سيكون قادر على تشغيل الألعاب الثقيلة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Asus ROG Phone 5 سيأتى بشاشة قياس 6.78 بوصة من نوع AMOLED، ومعدل تحديث كبير من المتوقع أن يكون 120 هرتز فى الثانية. 


ومن خلال بعض الصور ومقاطع الفيديو التى تم تسريبها سابقا، من المحتمل أن يحتوى هاتف Asus ROG Phone 5 على كاميرا ثلاثية متصلة بشاشة ثانوية تستخدم لعرض معاينات لنوع الإشعار الوارد على الهاتف. 

وسيعمل هاتف Asus ROG Phone 5 بمعالج من نوع Snapdragon 888 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن، كما سيأتى مع نسختى ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 16 جيجابايت رام. 

وسيحتوى هاتف Asus ROG Phone 5 على بطارية عملاقة بسعة 6000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ، مع نظام التشغيل 11 ، بالإضافة إلى شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G . 

ولم يتم الكشف حتى الآن عن السعر المحتمل لهاتف Asus ROG Phone 5 ، وسيبدأ إطلاق الهاتف أولا فى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة ثم إلى باقى الأسواق العالمية تباعا. 
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