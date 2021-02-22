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محافظات

ظاهرة فلكية .. حفل موسيقى عالمي أمام معبد أبو سمبل ضمن فعاليات تعامد الشمس .. شاهد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:13 م
حفل موسيقى عالمي
حفل موسيقى عالمي أمام معبد أبو سمبل
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شاذلي عبد الفتاح
لا تزال أصداء فعاليات الظاهرة الفلكية الفريدة المتمثلة في تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان تتوالى على مدار يوم التعامد الذى شهده صباح اليوم الأثنين 22 فبراير داخل قدس الأقداس بمعبده الشهير نحو 800 زائر مصرى وعربى ، و 260 سائح أجنبى .

ويلقى "صدى البلد " الضوء على أحد فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس وهو تنظيم العرض الموسيقي العالمى الذى تم تنفيذه بدون جمهور من أمام ساحة معبد أبو سمبل للفرقة الموسيقية الدنماركية الشهيرة Who Made Who وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار. 

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان إن هذا العرض الموسيقى تنظمه شركة عالمية، وبدأ بثه مباشرة للعالم أجمع من خلال القنوات الرقمية لهذه الشركة والمتخصصة فى هذه النوعية من العروض والفعاليات على مستوى العالم، وذلك عبر حساباتها على المنصات الرقمية المختلفة مثل ( Facebook- Twitter -you tube-  TikTok). 

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وأوضح مدير آثار أسوان أن الحفل تم بثه مباشرة على صفحات التواصل الاجتماعي بالشراكة مع منصة ""cercle الفرنسية، وهي من أكبر منصات البث المباشر للموسيقى في العالم، و يحييه الفنان العالمي نيلس ستيفن لينك وهو ألماني الجنسية .

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد إلى أن هذه الشركة تعد أكبر منصة بث مباشر للموسيقي في العالم، حيث يتجاوز عدد مشاهديها أكثر من 20 مليون مشاهد لكل بث، مؤكدًا أن إقامة هذا العرض الموسيقى تأتى مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المُتبعة في المتاحف والمواقع الأثرية. 

وأضاف مدير عام آثار أسوان أن إقامة هذا العرض الفني الموسيقي من أمام معبد أبو سمبل يأتي فى إطار خطة الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لجذب الفعاليات المتميزة التى من شأنها أن تساهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة والمتنوعة، خاصه في ظل تزامن هذا العرض الموسيقي مع الاحتفال بتعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني. 

وكان الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة قال إنه شاهد اليوم ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية 260 سائح أجنبى و 800 زائر مصري، وذلك داخل قدس الأقداس.

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد إلى أنه تم التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد خلال فعاليات ظاهرة تعامد الشمس و لن يتم السماح بدخول أى زائر بدون إرتداء الكمامة وقياس درجة حرارته، مع مراعاة التباعد الاجتماعى بين الزائرين ، كما أنه بالتوازى مع ذلك سيتم تركيب شاشتين عملاقتين لعرض الظاهرة أمام المعبد لتفادى الزحام داخل الممر المؤدى إلى قدس الأقداس.

من جانبه أوضح الأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى آثار أبوسمبل أن أعمال التجميل والصيانة التي تم تنفيذها داخل معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى إستعدادًا لتعامد الشمس تمت عن طريق إجراء صيانة كاملة للمعبدين وتنظيفهما من الأتربة ومخلفات الطيور، وإزالة البقع الناتجة عن مخلفات الطيور عن طريق أخصائي الترميم بالمعبد، وإجراء أعمال صيانة كاملة لشبكة الإنارة والإضاءة داخل المعبد وخارجه.
ظاهرة فلكية .. حفل موسيقى عالمي أمام معبد أبو سمبل ضمن فعاليات تعامد الشمس .. شاهد
ظاهرة فلكية .. حفل موسيقى عالمي أمام معبد أبو سمبل ضمن فعاليات تعامد الشمس .. شاهد
ظاهرة فلكية .. حفل موسيقى عالمي أمام معبد أبو سمبل ضمن فعاليات تعامد الشمس .. شاهد
ظاهرة فلكية .. حفل موسيقى عالمي أمام معبد أبو سمبل ضمن فعاليات تعامد الشمس .. شاهد
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