في 5 دقائق .. أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي: استجاب لسيدة بعد مداخلة في صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلامية عزة مصطفى تلقت اتصالا من مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتم الاستجابة لإحدى السيدات وتدعى أمل، والتي طالبت بعمل لزوجها.





وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: « الرئيس الإنسان سمع نداء السيدة أمل ويلبي كل الطلبات التي قالتها في المداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى».





وقدم موسى الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه استجاب على الفور للسيدة في أقل من 5 دقائق من مداخلة السيدة على الهواء.



