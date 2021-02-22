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أخبار العالم

الكويت تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:32 م
الكويت تسجل 899 إصابة
الكويت تسجل 899 إصابة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في الكويت 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في الكويت إلى 184989 حالة، وفقا لبيانات الصحة الكويتية.

وتمثل تلك الحصيلة الجديدة ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا بالكويت، حيث سجلت البلاد يوم أمس الأحد 768 إصابة بالفيروس.

وأعلنت الصحة الكويتية تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1049 حالة وفاة.

كما سجلت الصحة الكويتية 955 حالة تعافي إضافية من فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 173182.
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