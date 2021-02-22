بالأسماء.. تدريب 50 إماما من الأوقاف على التوعية وتنظيم الأسرة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تنفيذ الدورة التثقيفية التاسعة والثلاثين في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة لـ (50) إمامًا بمديرية أوقاف الفيوم بالمركز الثقافي بمسجد ناصر ببندر الفيوم، وذلك يومي الأحد والاثنين الموافقين 23، 24 /2/ 2021م.





يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية.





وأوضحت الوزارة، أن أسماء الأئمة هم:



