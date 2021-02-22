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بالأسماء.. تدريب 50 إماما من الأوقاف على التوعية وتنظيم الأسرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:39 م
بالأسماء.. تدريب
بالأسماء.. تدريب 50 إماما من الأوقاف على التوعية
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عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تنفيذ الدورة التثقيفية التاسعة والثلاثين في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة لـ (50) إمامًا بمديرية أوقاف الفيوم بالمركز الثقافي بمسجد ناصر ببندر الفيوم، وذلك يومي الأحد والاثنين الموافقين 23، 24 /2/ 2021م.

يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية.

وأوضحت الوزارة، أن أسماء الأئمة هم:

مالاسم
     1.             غريب رجب على
     2.             محمد خيري عبد الحكيم حسن
     3.             رفعت عبد الواحد محمد القديم
     4.             أحمد عبد الراؤوف عبد العزيز
     5.             السيد ربيع عبد الله شافعي
     6.             يونس أحمد صالح محمود
     7.             عربي السيد محمد محمد الليمونى
     8.             مجدي محمد عبد الرحمن محمد
     9.             أحمد رمضان عبد الباري محمود
 10.             شعبان رجب محمد سعد
 11.             عبد السلام قرني عبد السلام
 12.             محمد سلطان سنوسي
 13.             مصطفى قرني السيد محمد
 14.             السيد قطب محمود السيد
 15.             هاني إبراهيم عبد الفضيل
 16.             تامر عبد السلام عبد المقصود
 17.             عوض الله عويس على محمد
 18.             شعبان محمد أحمد السيد
 19.             محسن رجب عبد الصادق
 20.             هاني محمد أنور معوض
 21.             السيد راتب عبد الباقي
 22.             عبد الله شعبان على قطب
 23.             السيد قرني السيد محمد
 24.             عبد الرحمن محمود محمد عمران
 25.             محمد على عيسى حسين
 26.             عبده  محمد أمين عمر
 27.             رمضان عبد التواب مرزوق
 28.             إسماعيل إبراهيم حسنى بيومي
 29.             عبد التواب محمد عبد التواب صايم
 30.             جابر أبو زيد جابر مرسى
 31.             ربيع عبد الله عبد الفتاح علي
 32.             حسين محمد مراد محمد
 33.             اشرف جمعه محمد عبد المنعم
 34.             حسين عبد الله عوض عبد الله
 35.             خليل عيسي خليل دسوقي
 36.             أحمد فيتوري سيد محمود
 37.             محمد خميس عبد النبي عبد المقصود
 38.             أحمد بيومي عبد العظيم حسن
 39.             شعبان أحمد محمد محمود
 40.             حمادة أحمد شعبان محمود
 41.             عبد الظاهر عواد طنطاوي عمار
 42.             عبد العزيز سيد عبد العزيز محمد
 43.             على إسماعيل على ثابت
 44.             عمر عز محمد عبد اللطيف
 45.             عوض أحمد عوض أحمد
 46.             جمال رمضان إبراهيم
 47.             طه أحمد عويس
 48.             محمد شديد أحمد عبد العزيز
 49.             عبد الر حمن أحمد إسماعيل عبد الباقي
 50.             محمد عزت عويس إبراهيم

 

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