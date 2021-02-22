بعد التوجيه الرئاسي .. صناعة النواب تطالب بدعم الفلاح لزيادة إنتاج القطن

أيد شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بتوشكى، فضلًا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيًا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية في مصر.





قال "أبو زيد" لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يسلط الضوء على المجالات التى تدعم الدولة من جهة والمواطن من جهة اخرى، مؤكدًا أن تطوير منظومة القطن يساهم فى زيادة الصادرات للخارج فضلا عن توفير فرص عمل وعملة صعبة.





وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة دعم الفلاح لإنتاج العديد من المحاصيل الزراعية مما يؤدى الى تصديرها للخارج وتشغيل حركة المصانع.







