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سيارات

ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 خلال اختبارها .. شاهد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:01 م
شيفرولية سيلفرادو2022
شيفرولية سيلفرادو2022
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كريم عاطف

تعمل حاليا شركة شيفروليه لصناعة السيارات الامريكية على اختبارات سياراتها الجديدة من طراز سيلفرادو 2022 ، قبل انتاجها الفعلى وانطلاقاها فى الاسواق المختلفة المحددة لها .

ولكن كعادة المصوريين التجسسين ، قام احدهم بالتقاط عدد من الصور لمجموعة من سيارات شيفروليه سيلفرادو 2022 المموهة بساحة أحد الفنادق بكولورادو احدى والولايات الامريكية لبدء اختبار المرتفعات العالية في طقس شديد البرودة.

وظهرت السيارات شيفروليه سيلفرادو 2022 المموهة داخل ساحة الفندق بتصميم مختلف وجديد ، بمقدمة تشمل مصباح أمامي يؤدي بالتأكيد إلى شبكة أمامية معاد تصميمها .

ولم يستطيع المصورين التجسسين من تصوير الدواخل الخاصة بالسيارة شيفروليه سيلفرادو 2022 ، وحتى يومنا هذا لم تعلن شركة شيفروليه عن اى تفاصيل ميكانيكية خاصة بالسيارة .

واكد الخبراء ان السيارة الجديدة شيفروليه سيلفرادو 2022 ، ستنافس وبقوة ، منافسيها التقليدين Ford F-150 Raptor و Ram TRX ، بالاضافة الى ان الشركة تعلم جيدا السوق الذى ستنافس بها من فئة السيارات البيك اب والتى تحتاج الى تطوير مستمر لذلك ، ستكون السيارة على قدر المسؤلية .

جدير بالذكر ان الجيل الرابع من شيفروليه سيلفرادو ظهر لأول مرة في عام 2017 خلال حدث للشاحنات في تكساس تم فيه إنزال طراز2019 من سيلفرادو عبر طائرة هليكوبتر.

ومنذ الظهور لشيفروليه سيلفرادو لأول مرة في 2019 كشف منافسيها من رام وفورد عن شاحنات جديدة بالكامل تضع علي عاتق سيلفرادو الكثير لتضيفه.

ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 خلال اختبارها .. شاهد
ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 خلال اختبارها .. شاهد
ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 خلال اختبارها .. شاهد
ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 خلال اختبارها .. شاهد
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