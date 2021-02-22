الاتحاد العالمي لبحوث القطن: زودنا القدرة الاستيعابية من استهلاك السوق المحلي من القطن ..فيديو

قال الدكتور محمد نجم، نائب رئيس الاتحاد العالمي لبحوث القطن، إن القطن يحتاج إلى تكاتف الوزارات، وتضافر الجهود من الدولة حتى نصل إلى العالمية.





وأضاف "نجم"، في مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الموسم الماضي مصر أنتجت 67 ألف طن من القطن صدرنا منها حوالي 60 ألف طن، مؤكدا أننا زودنا القدرة الاستيعابية من استهلاك السوق المحلي من القطن.





وتابع نائب رئيس الاتحاد العالمي لبحوث القطن، "نعمل على تزويد قطاع التصنيع من القطن حتى لا يتم تصدير القطن كمادة خام مرة أخرى بل يتم تصديره منتجًا نهائيًا".





وأشار إلى أن هذا العام كان هناك استهلاك جيد للقطن، ووجود مصانع ستعمل على تنشيط الزراعة؛ لأنه سيزداد الطلب على القطن المصري.