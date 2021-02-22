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رياضة

يوفنتوس يتقدم على كروتوني بثنائية رونالدو في الدوري الإيطالي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:42 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم يوفنتوس على نظيره كروتوني بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة 38 بضربة رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 47، أحز رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة رأسية أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون

خط الدفاع:دانيلو - دي ليخت - ديميرال - أليكس ساندرو

خط الوسط: بينتاكور - ماكيني - إيرون رامسي - فيديريكو كييزا

خط الهجوم:كولوسيفسكي - كريستيانو رونالدو

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