فرج عامر: بيع حسام حسن لنادٍ مصري مع نهاية الموسم.. تفاصيل

أشادَ المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بإمكانيات مهاجم فريقه الأول لكرة القدم حسام حسن، وما يقدمه مع الفريق السكندري منذ انضمامه وحتى الآن.





وأضاف "عامر"، في تصريحات ببرنامج "البريمـو"، "أنه تم الاتفاق على بيع حسام حسن لأحد أندية الدوري المصري الممتاز لكن لن أفصح عن اسم النادي الآن، وسيتم إعلان وجهة اللاعب المقبلة قبل نهاية الموسم الجاري بأسبوع فقط".



