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تعليم

هل تدخل مصر الموجة الثالثة لفيروس كورونا؟ .. رئيس جراحة الصدر بقصر العيني يجيب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:37 م
كورونا
كورونا
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أحمد الشاهد
 قال الدكتور إيهاب الشيحي ، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بقصر العيني أنه حتى الان لا يوجد مفاضلة بين اللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا" من حيث فاعليتها وقوة لقاح أكثر عن الاخر.

وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن جميع اللقاحات تحقق نفس النتائج ،و نتيجتها قريبة من بعضها ، فليس هناك فرق كبير بينهم من ناحية الفاعلية ، كما أن الاعراض الجانبية الخاصة بهم بسيطة وليست مؤثرة بشكل كبير على متلقي اللقاح .

وأوضح "الشيحي" أن جميع هذه الأعراض تكون واحدة لجميع الفئات العمرية من حيث التأثير ، فلا تؤثر اللقاحات على فئة عمرية أكثر من الاخرى ، لافتا إلى أن الاهم من اللقاحات هو استمرارية الالتزام بالتدابير الوقائية المقررة وتطبيقها بكل صرامة .
ونوه إلى أنه في حال الاستمرار في تطبيق هذه الاجراءات الاحترازية والتمسك بها سنشهد انخفاضا دائما وملحوظا في أعداد الإصابات وعدم دخولنا في موجة ثالثة نهاية الشهر القادم كما يتوقع البعض ، حيث إن هناك الكثير من الناس تركوا هذه الاجراءات بمجرد انخفاض الاعداد خلال الفترة الماضية

وتابع رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالقصر العيني ، أنه من المتوقع عبورنا من الموجة الثانية والانتهاء منها ، ومع زيادة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومراعاة التهوية الجيدة للاماكن التي يتواجد بها أكثر من شخص ، سيتم انحسار الاعداد والاستمرار في انخفاضها .
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