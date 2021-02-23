أستاذ هندسة البترول والطاقة: مصر تعمل على تحقيق قيمة مضافة بالغاز والكهرباء..فيديو

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة أن القيادة السياسية وضعت آليات تعمل على وصول مصر الى الاكتفاء من الاستهلاك المحلي من الغاز والكهرباء والوصول بقدرات أن يكون هناك فائض منها.





وأضاف القليوبي خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أن مصر تعمل على تحقيق قيمة مضافة من الغاز والتى من خلالها تستطيع تقوية الاقتصاد المصري.



