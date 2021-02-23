أستاذ هندسة البترول والطاقة: مصر تعمل على تحقيق قيمة مضافة بالغاز والكهرباء..فيديو

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة أن القيادة السياسية وضعت آليات تعمل على وصول مصر الى الاكتفاء من الاستهلاك المحلي من الغاز والكهرباء والوصول بقدرات أن يكون هناك فائض منها.
وأضاف القليوبي خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أن مصر تعمل على تحقيق قيمة مضافة من الغاز والتى من خلالها تستطيع تقوية الاقتصاد المصري.
وجه وزير النقل بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس ورفع حالة الإستعداد وتطبيق كافة إجراءات التأمين و السلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن ، و حتى تراكيها و رباطها برصيف المحطة و ذلك بإستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان .
يذكر أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق الأوسط و جاء إستئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالى 8 سنوات .