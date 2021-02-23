ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ هندسة البترول والطاقة: مصر تعمل على تحقيق قيمة مضافة بالغاز والكهرباء..فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:20 ص
سفينة الغاز بميناء
سفينة الغاز بميناء دمياط
Advertisements
محمود محسن
قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة أن القيادة السياسية وضعت آليات تعمل على وصول مصر الى الاكتفاء من الاستهلاك المحلي من الغاز والكهرباء والوصول بقدرات أن يكون هناك فائض منها.

وأضاف القليوبي خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أن  مصر تعمل على تحقيق قيمة مضافة من الغاز والتى من خلالها تستطيع تقوية الاقتصاد المصري.

وجه  وزير النقل  بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس ورفع حالة الإستعداد وتطبيق كافة إجراءات التأمين و السلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن ، و حتى تراكيها و رباطها برصيف المحطة و ذلك بإستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان .

يذكر أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق الأوسط و جاء إستئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالى 8 سنوات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ اقتصاد البترول: انضمام الإمارات لمنتدى شرق المتوسط إضافة جديدة ..فيديو

خبير يوضح سبب تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.. فيديو

جمال القليوبي: استخدام الغاز للسيارات استجابة لمطالب الشارع.. فيديو

بعد توقف 8 سنوات.. ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال.. صور

توجيه الرئيس السيسي ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف العالمية يتصدر عناوين الصحف

بعد توقفه 8 سنوات.. ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال.. ونواب: يعزز مركز مصر الإقليمي بالمنطقة.. ويجعل الدولة قريبة لتكون موردا رئيسيا للوقود

ترشيحاتنا

وزير العدل: التسجيل في الشهر العقاري ليس إجباريا

3 عروض على مائدة مروان محسن للرحيل عن الأهلي في الصيف

غدا.. مباحثات مصرية مجرية على مستوى وزيرى الخارجية بالقاهرة

إيقاف هشام نصر رئيس اتحاد اليد لمدة عام

انتشال 7 جثث فقط.. غرق مركبي صيد غرب الإسكندرية.. تفاصيل

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع تركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس "الخنفساء" خاطفة قلب أحمد الفيشاوي فى هذا الفيلم | صور

احذر.. الأطعمة ذات العفن تصيبك بأمراض مسرطنة

150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق