محافظ المنيا يستعرض الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ،في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة
واستعرض محافظ المنيا عددا من الملفات الخاصة بالأعمال التي يتم تنفيذها على ارض المحافظة، جاء أبرزها الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية علي مستوي محافظات الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع رصف الطرق المحلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.
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وقال محافظ المنيا، ان المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي ( أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس ،العدوة، مغاغة،) بإجمالي 192 قرية، مشيرًا الي انه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة الي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذا المتابعة الميدانية.
وأشار المحافظ، انه تم حصر احتياجات التنمية الشاملة بالمراكز المستهدفة بمختلف القطاعات منها (الصرف الصحي - مياه الشرب - الغاز الطبيعي - الطرق والنقل - الكهرباء والإنارة - دعم الوحدات المحلية - التضامن الاجتماعي الري والكباري -الصحة - النظافة وتدوير المخلفات - الخدمات البيطرية -التعليم والابنية التعليمية - الشباب والرياضة - البريد -الاتصالات -الدفاع المدني).
وأوضح المحافظ، أن مراكز المحافظة، تواصل متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة الي متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء ،حيث من المقرر انتهاء المهلة المحددة لاستلام طلبات التصالح نهايه مارس القادم ويتم متابعه الموقف يوميا بالمراكز التكنولوجية.