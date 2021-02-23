محافظ المنيا يستعرض الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ،في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة





واستعرض محافظ المنيا عددا من الملفات الخاصة بالأعمال التي يتم تنفيذها على ارض المحافظة، جاء أبرزها الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية علي مستوي محافظات الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع رصف الطرق المحلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.





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وقال محافظ المنيا، ان المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي ( أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس ،العدوة، مغاغة،) بإجمالي 192 قرية، مشيرًا الي انه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة الي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذا المتابعة الميدانية.





وأشار المحافظ، انه تم حصر احتياجات التنمية الشاملة بالمراكز المستهدفة بمختلف القطاعات منها (الصرف الصحي - مياه الشرب - الغاز الطبيعي - الطرق والنقل - الكهرباء والإنارة - دعم الوحدات المحلية - التضامن الاجتماعي الري والكباري -الصحة - النظافة وتدوير المخلفات - الخدمات البيطرية -التعليم والابنية التعليمية - الشباب والرياضة - البريد -الاتصالات -الدفاع المدني).



